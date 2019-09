Солнечную электростанцию на 100 МВт ввели в эксплуатацию в Алматинской области

Реализованный проект включает строительство солнечного парка на участке площадью 270 га, подстанции 220кВ и высоковольтной линий 220кВ. Строительство объектов солнечной электростанции началось в сентябре 2018 года. Общая проектная стоимость СЭС составила 27,7 млрд тенге, из них ЕКК инвестировала в проект 10,4 млрд тенге. Также для финансирования были привлечены заемные средства АО «Банк Развития Казахстана» (10,8 млрд тенге) и финансовый лизинг АО «БРК-Лизинг» (6,5 млрд тенге). А из областного бюджета было профинансировано строительство высоковольтной линий 220кВ на сумму 233 млн тенге.

По проекту СЭС будет ежегодно вырабатывать около 160 млн кВт часов электроэнергии и условно сократит выбросы СО2 в атмосферу на 150 тыс. тонн в год.

ТОО «Eneverse KunKuat» - это дочернее предприятие сингапурской компаний Eneverse KunKuat PTE. Ltd. Конечным контрольным владельцем ЕКК является Universal Energy Co., Ltd (UE). Деятельность UE сосредоточена на солнечной и ветряной энергетике, с офисами в Шанхае, Гонконге, Сингапуре, Алматы, а общая мощность реализуемых ВИЭ проектов в Казахстане – 380 МВт. В октябре 2017 года министерство энергетики Казахстана включило ЕКК в список энергопроизводящих компаний по возобновляемым источникам энергии.