Токаев предложил создать единую электронную библиотеку писателей азиатских стран

«Настало время создать общую электронную библиотеку азиатских писателей. Она станет бесценным сокровищем, открывающим двери в богатое и многогранное мировосприятие Азии всему миру. Я верю, что реализация таких благих начинаний объединит наших писателей и поднимет на новый уровень азиатскую литературу», - цитирует Токаева агентство «Казинформ».

Также президент считает необходимым учредить азиатскую литературную премию.

«Очень важно развивать Азию как всемирный центр духовного развития. Поэтому одной из главных задач является создание условий для модернизации литературных процессов. Для этих целей необходимо создать литературную премию «Азия алыбы». Мы должны приложить все усилия для повышения ее статуса на уровне известных мировых премий», - сказал Токаев.