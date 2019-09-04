Канатную дорогу от Медеу до Шымбулака закрыли до середины октября

Канатную дорогу от Медеу до Шымбулака закрыли до 15 октября на ремонт. В этот период будут курсировать эко-автобусы.

«Горный курорт «Шымбулак» уведомляет, что в целях обеспечения комфортного и безопасного передвижения пассажиров канатная дорога «Медеу-Шымбулак» приостановила работу со 2 сентября по 15 октября 2019 года на ежегодное техническое обслуживание», - говорится в сообщении ГК «Шымбулак».

При этом сообщается, что для сохранения возможности посещать курорт во время ремонта канатной дороги администрация курорта обратилась к услугам частной транспортной компании, которая организовала регулярное сообщение на эко-автобусах от станции «Медеу» до курорта «Шымбулак» и обратно. Время в пути составит 10-15 минут.

Канатная дорога протяженностью 4,5 км состоит из 109 обычных кабинок и 5 кабинок нового формата «Shymbulak 360º», которые могут перевозить до 8 пассажиров. Уникальность таких кабин заключается в прозрачном дне, что дает более широкий обзор.

Горный курорт «Шымбулак» является популярным местом отдыха среди жителей и гостей города Алматы, куда ежедневно приезжают от 2 тыс. до 3 тыс. человек.