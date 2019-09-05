Токаев поручил до конца года завершить строительство нефтепровода «Кенкияк-Кумколь»

В ходе расширенного совещания по вопросам развития нефтегазовой отрасли в Атырау президент Касым-Жомарт Токаев поставил перед правительством и местными исполнительными органами ряд конкретных задач.

Как сообщается на сайте Акорды, он указал на необходимость дальнейшей реализации таких крупных проектов, как Кашаган, Тенгиз и Карачаганак. В частности, в целях системного увеличения уровня добычи нефти на Кашагане Токаев поручил правительству совместно с подрядными компаниями консорциума согласовать дорожную карту по полноценному освоению данного месторождения.

Кроме этого, президент поставил задачу до конца текущего года завершить работы по строительству нефтепровода «Кенкияк-Кумколь».

Важным направлением модернизации экономики Токаев назвал развитие нефтегазохимической отрасли, которая «оказывает высокий мультипликативный эффект на другие отрасли экономики».

«Доля потребления углеводородного сырья нефтегазохимической сферой в мире составляет 34%, а в Казахстане очень мало. Реализация проектов по производству полипропилена и полиэтилена могла бы дать ежегодный прирост в ВВП в среднем в 1,5 %», - считает глава государства.

Выделив газовую отрасль в качестве еще одного приоритета, Токаев отметил хорошие результаты в развитии газопроводной системы, но при этом он акцентировал внимание правительства на необходимости обеспечения доступности газа.