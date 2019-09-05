На данный момент на нее пришли порядка 20 человек
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В Алматы проходит очередная акция против китайской экспансии
Фото Данияра Мусирова

Данияр Молдабеков, Vласть

Рядом со зданием Казахстанско-Британского технического университета проходит акция, в рамках которой, как и вчера, 4 сентября, собравшиеся выступают «против китайской экспансии».

«Мы против китайской экспансии, потому что концлагеря стоят там, идет геноцид мусульман», - сказал Vласти один из пришедших на акцию, представившийся Муратом Шормановым.

Незадолго до того, как Шорманов дал комментарий Vласти, некий молодой человек бросил в него банкой «редбулла».

Также группа собравшихся призывает освободить политзаключенных, в частности Мухтара Джакишева и Арона Атабека.

Сегодня аналогичная акция также прошла в столице.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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