Жители столицы вновь вышли на акцию протеста

Несколько человек пришли сегодня в столице к зданию акимата, чтобы выразить поддержку жителям Жанаозена и не допускать запуска совместных с Китаем предприятий в Казахстане, сообщает «Радио Азаттык» .

Собравшиеся держали плакаты с надписями «Нет китайской экспансии» и «Вместе с Жанаозеном». К участникам протестной акции вышел начальник управления по делам общественного развития города Талгат Рахманберди, который заявил: «Никто не собирается отдавать нашу землю китайцам, давать им преимущества. Все зависит от инвестиций. Профильные министерства выдадут информацию».

При этом он пригласил собравшихся пройти в здание акимата и поговорить там, но они отказались.

Вместе с тем один из участников акции, Нагызхан Кажы, сообщил, что накануне они подали в акимат заявку на проведение митинга против запуска совместных с Китаем предприятий.

3 сентября аналогичный протест собрал сотни человек в городе Жанаозен на западе страны. Там митингующие требовали остановить строительство 55 китайских производств на территории Казахстана.

4 сентября несколько десятков человек вышли в Алматы и столице, чтобы выразить свое недовольство строительству на территории Казахстана китайских заводов. Протестующие заявляли, что «инвестиционные проекты, которые Китай проводит в Казахстане, должны проходить прозрачно и под контролем общественности», либо же пусть приходят инвесторы из других стран, но только не из КНР, а также то, что надо отстаивать «национальные интересы, а «право на недропользование должно быть национализировано».

Аналогичные акции прошли также в Актау, Актобе, Караганде и Шымкенте.

Ранее глава МВД Ерлан Тургумбаев информацию о строительстве китайских заводов в нашей стране назвал ложной и предупредил, что несанкционированные митинги будут пресекаться. Однако в тот же день посол Китая в Казахстане Чжан Сяо подтвердил информацию о 55 китайских производствах, на которую ссылались протестующие, и заявил, что за митингами стоят «некие силы».

Сегодня заместитель премьер-министра Женис Касымбек сообщил, что 55 совместных с Китаем проектов будут реализованы в Казахстане в рамках программы индустриализации, но они будут исключительно новые, и работать на предприятиях будут граждане Казахстана. Он также подчеркнул, что информация, распространяемая в социальных сетях, является враньем.