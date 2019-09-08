Санавар Закирову вызвали на допрос в столичную полицию
Объявившую о создании партии активистку подозревают в экстремизме
Фото со страницы Санавар Закировой в Facebook

Политическая активистка Санавар Закирова, с начала года пытающаяся создать партию "Наше право", получила повестку о вызове на допрос в качестве подозреваемой в экстремизме.

"Не успела сделать объявление о создании партии, как наша власть объявила ее экстремистской! Меня вызывают на допрос в полицию по адресу: г. Нур-Султан, улица Бейбитшилик 19 в качестве подозреваемой по части 2, статьи 405 УК РК (Участие в деятельности общественного или религиозного объединения или иной организации, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма - V)", - написала Закирова на своей странице в Facebook.

Создать политическую партию Закирова пытается с конца зимы. Тогда она и еще девять человек провели собрание организационного комитета, затем опубликовали в газете «Egemen Qazaqstan» (от 11 февраля 2019 года) объявление о проведении учредительного съезда партии «Наше право».

После, по словам Закировой, съезд был сорван - ТОО, с которым ранее был заключен договор об аренде зала, в последний момент отказалось предоставить услуги. Закирова обвиняла в этом власти. В конце мая этого года активистка подала в суд на акимат Алматы, прокуратуру и партию Nur Otan.

После президентских выборов Закирова с группой активистов пикетировала резиденцию президента Казахстана и была подвергнута административному аресту на пять суток.

Санавар Закирова - предприниматель, до этого года в политике не участвовала.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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