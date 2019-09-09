Активистки KazFem проведут санкционированный митинг в Алматы

28 сентября активистки KazFem проведут санкционированный митинг за кинотеатром «Сары-Арка» в Алматы. 23 августа активистки KazFem подали 36 заявлений на проведение мирных митингов и демонстраций на даты всех оставшихся выходных дней 2019 года.

На митинге активистки поднимут пять ключевых тем:

1. Сексуальное насилие;

2. Бытовое насилие;

3. Женщины в колониях;

4. Проблемы проституированных женщин;

5. Женские права.

«Нас тревожит и ставит в нелегкое положение действие властей: мы понимаем, как унизительно митинговать за сквером, в котором от силы проходимость в несколько человек и выбивать с трудом это разрешение. Но также нам очень важно озвучить свои проблемы, с которыми мы живем и сталкиваемся каждый день», - отметили активистки.

23 августа активистки KazFem подали 36 заявлений на проведение мирных митингов и демонстраций на даты всех оставшихся выходных дней текущего года. Ранее акимат ответил отказом на заявление активистки о проведении мирной демонстрации в поддержку проституированных женщин, так как, по словам городской администрации, «там могут присутствовать представители ЛГБТ».