В Туркестане тушат крупный пожар в гостинице

На территории гостиницы Royal Grand Hotel в Туркестане после взрыва газового баллона загорелась кровля здания, сообщает комитет по ЧС.

По информации ведомства, сегодня около 19:00 на территории гостиницы по ул.Саттарханова загорелся автомобиль «ЗИЛ», после чего взорвался газовый баллон.

«В результате взрыва огонь распространился на кровлю ресторана на предварительной площади 1400 кв. м. Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции оцепили территорию ресторана. В тушении пожара задействованы 70 человек личного состава и 14 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области.

Позже в КЧС сообщили, что произошел взрыв трехтонной газовой автоцистерны. Пожар локализован в 20:00 и ликвидирован в 20:15.

/Новость изменена в 20:01 и в 21:50. Комитет по ЧС уточнил, что произошло возгорание кровли гостиницы, а не ресторана, как было указано в первоначальной информации, и что взорвался не газовый баллон, а автоцистерна/