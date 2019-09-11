С девяти казахстанских биатлонистов сняты обвинения в допинге

Указывается, что 24 июня в городе Инсбрук прошло заседание по делу об отстраненных спортсменах Национальной сборной Казахстана по биатлону. Слушание проходило под началом Антидопинговой панели IBU, где интересы казахстанских спортсменов представляли адвокат из Швейцарии и генеральный секретарь Союза биатлонистов Казахстана Манас Усенов. Однако постановление по решению данного заседания стало известно только сегодня.
«Со всех спортсменов сборной снимаются обвинения в нарушении антидопинговых правил, снимается отстранение от участия в стартах международных соревнований под эгидой IBU», - говорится в сообщени.
Антидопинговая панель IBU является автономным органом, которое проводит самостоятельное расследование и имеет непосредственную связь с Международным антидопинговым агентством WADA.
«У IBU и WADA есть ровно 21 день на подачу аппеляции по данному решению в Спортивный арбитражный суд (CAS)», - уточняется в сообщении.
Таким образом, IBU приняла окончательное решение в антидопинговом скандале против казахстанских биатлонистов, который тянулся с февраля 2017 года. Тогда, 8 февраля, по подозрению в использовании допинга Австрийская Федеральная полиция провела обыск номеров спортсменов и тренеров сборной Казахстана с внеплановыми пробами на допинг. Поводом для этого стала выброшенная в мусорный контейнер коробка с использованными медикаментами, которая принадлежала команде из Казахстана.
21 ноября 2018 года IBU выдвинуло постановление о временном отстранении основных спортсменов национальной сборной Казахстана, среди них были указаны Галина Вишневская, Алина Райкова, Дарья Климина, Ольга Полторанина, Ян Савицкий, Максим Браун, Анна Кистанова, Антон Пантов и Василий Подкорытов. Всем биатлонистам временно запрещалось принимать участие во всех международных и республиканских соревнованиях.
В результате апелляции Союза биатлонистов Казахстана в спортивный арбитражный суд (CAS) 5 марта 2019 года было снято временное отстранение с Галины Вишневской, она продолжила выступать в составе сборной.
«В общей сложности отстранение наших спортсменов продлилось 292 дня. Каждый день, мы совместно с Национальным олимпийским комитетом Казахстана и министерством культуры и спорта прилагали максимум усилий для того, чтобы решить это дело положительно, чтобы справедливость восторжествовала. Ведь на всех этапах проверки все пробы на допинг у наших биатлонистов показали отрицательный результат», - отметил президент Союза биатлонистов Казахстана Ермек Кизатов.
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