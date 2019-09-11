С девяти казахстанских биатлонистов сняты обвинения в допинге

Сегодня антидопинговая панель Международного союза биатлонистов (IBU) вынесла постановление, по которому все обвинения против девяти временно отстраненных спортсменов Национальной сборной Казахстана по биатлону полностью сняты, сообщается на сайте Союза биатлонистов Казахстана.

Указывается, что 24 июня в городе Инсбрук прошло заседание по делу об отстраненных спортсменах Национальной сборной Казахстана по биатлону. Слушание проходило под началом Антидопинговой панели IBU, где интересы казахстанских спортсменов представляли адвокат из Швейцарии и генеральный секретарь Союза биатлонистов Казахстана Манас Усенов. Однако постановление по решению данного заседания стало известно только сегодня.

«Со всех спортсменов сборной снимаются обвинения в нарушении антидопинговых правил, снимается отстранение от участия в стартах международных соревнований под эгидой IBU», - говорится в сообщени.

Антидопинговая панель IBU является автономным органом, которое проводит самостоятельное расследование и имеет непосредственную связь с Международным антидопинговым агентством WADA.

«У IBU и WADA есть ровно 21 день на подачу аппеляции по данному решению в Спортивный арбитражный суд (CAS)», - уточняется в сообщении.

Таким образом, IBU приняла окончательное решение в антидопинговом скандале против казахстанских биатлонистов, который тянулся с февраля 2017 года. Тогда, 8 февраля, по подозрению в использовании допинга Австрийская Федеральная полиция провела обыск номеров спортсменов и тренеров сборной Казахстана с внеплановыми пробами на допинг. Поводом для этого стала выброшенная в мусорный контейнер коробка с использованными медикаментами, которая принадлежала команде из Казахстана.

21 ноября 2018 года IBU выдвинуло постановление о временном отстранении основных спортсменов национальной сборной Казахстана, среди них были указаны Галина Вишневская, Алина Райкова, Дарья Климина, Ольга Полторанина, Ян Савицкий, Максим Браун, Анна Кистанова, Антон Пантов и Василий Подкорытов. Всем биатлонистам временно запрещалось принимать участие во всех международных и республиканских соревнованиях.

В результате апелляции Союза биатлонистов Казахстана в спортивный арбитражный суд (CAS) 5 марта 2019 года было снято временное отстранение с Галины Вишневской, она продолжила выступать в составе сборной.

«В общей сложности отстранение наших спортсменов продлилось 292 дня. Каждый день, мы совместно с Национальным олимпийским комитетом Казахстана и министерством культуры и спорта прилагали максимум усилий для того, чтобы решить это дело положительно, чтобы справедливость восторжествовала. Ведь на всех этапах проверки все пробы на допинг у наших биатлонистов показали отрицательный результат», - отметил президент Союза биатлонистов Казахстана Ермек Кизатов.