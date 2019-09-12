Предлагается определить единую сумму на одного иждивенца
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Минтруда и соцзащиты населения предлагает пересмотреть размеры пособий по потере кормильца
фото Жанары Каримовой

Вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, представляя на заседании межведомственной комиссии в Минюсте концепцию законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан», предложила пересмотреть размеры пособий по потере кормильца.

«В целях обеспечения принципа социальной справедливости предлагается пересмотреть размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца, предусмотрев равные доли на каждого иждивенца», - цитирует Жакупову «Казинформ».

Сейчас чем больше иждивенцев, тем меньше доля каждого из них в размере общего пособия. Минтруда и соцзащиты населения предлагает определить единую сумму на одного иждивенца.

«В действующем законодательстве предусматривается только индексация. Например, если 0,86 – на одного иждивенца, а если их будут двое – то будет всего лишь 1,25 от прожиточного минимума. Теперь мы предлагаем, если 0,86 на одного иждивенца, то нужно на каждого из них считать по такой же ставке. То есть в соответствии с количеством детей этот показатель будет умножаться», - пояснила вице-министр.

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