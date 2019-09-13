Страны ОПЕК+ отложили переговоры о дополнительном сокращении добычи нефти

Как отмечает агентство, встреча министров мониторингового комитета оказалась одной из самых коротких за 3 года действия соглашения. Вместо привычных 5-7 часов в этот раз она завершилась через 2 часа. На повестке встречи был только один вопрос: дисциплина исполнения договоренностей. По плану страны ОПЕК+ должны снижать добычу на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, и у каждой страны есть своя квота по снижению. Почти с самого начала сделка перевыполняется, и фактически члены альянса убрали с рынка 1,6 млн баррелей в сутки, а в некоторые месяцы сокращение достигало почти 2 млн баррелей. Но это достигнуто за счет усилий лишь некоторых стран – Саудовской Аравии, ОАЭ и Казахстана. Поэтому на встрече было принято решение, что те страны альянса, которые недовыполняли прежде свои квоты, должны в ближайшие два месяца убрать излишнее предложение с рынка в объеме почти 400 тыс. баррелей в сутки.

По данным Международного энергетического агентства, в августе нефтедобычу увеличивали Ирак, Нигерия и Россия, превысив оговоренный в соглашении уровень на 600 тыс. баррелей в сутки. России в августе официально выполнила условия соглашения ОПЕК+ только на 60%. Причиной этому стало то, что российские компании компенсируют весеннее снижение добычи, вызванное загрязнением нефтепровода «Дружба».

Ирака и Нигерия пообещали в течение сентября-октября сократить экспорт и добычу до нужных показателей, а Россия намерена выполнить свою квоту в сентябре.

ОПЕК в своем сентябрьском отчете понизила прогноз роста спроса на нефть на 2019 и 2020 годы до 1 млн баррелей в сутки и ожидает, что добыча в странах, не входящих в картель, будет расти темпами вдвое выше спроса. По данным МЭА, спрос на нефть стран ОПЕК в 2020 году может снизиться на 1,4 млн баррелей в сутки из-за рекордного роста поставок из США.

Следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 4 декабря в Вене.

В июле страны ОПЕК+ продлили до конца марта 2020 года договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года.