Ранее Азамат Ахметов возглавлял комитет в Минфине
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Назначен председатель комитета по защите прав потребителей
Фото primeminister.kz

Приказом министра торговли и интеграции Азамат Ахметов назначен на должность председателя комитета по защите прав потребителей министерства торговли и интеграции, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Азамат Ахметов в разные годы занимал должности в государственном следственном комитете, комитете национальной безопасности, департаменте таможенного контроля по Карагандинской области, комитете транспортного контроля министерства транспорта и коммуникаций, работал в структуре министерства финансов, в частности комитета финансового контроля и госзакупок, руководил инспекцией финконтроля по Карагандинской области, возглавлял департамента госдоходов по Карагандинской области, был зампредом комитета казначейства министерства финансов, председателем этого комитета. С 2018 года занимал должность председателя комитета внутреннего государственного аудита министерства финансов.

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