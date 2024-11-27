Казахстан остается надежным союзником России в конфликтный период истории, заявил Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев считает, что отношения между Казахстаном и Россией «служат образцом крепкой и нерушимой дружбы», а «стратегическое партнерство и союзничество основаны на общей ответственности за будущее двух народов».

«Наши страны, несмотря на беспрецедентные глобальные вызовы, показывают пример добрососедства и многогранного сотрудничества. В основе такого сотрудничества лежат общность интересов, взаимное уважение, конструктивный политический диалог на высоком уровне», - говорится в статье Токаева «Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства», опубликованной в российской газете «Известия» накануне визита президента РФ в Астану.

Токаев подчеркнул, что они с Владимиром Путиным поддерживают регулярные контакты, «отличающиеся откровенностью, деловитостью и взаимным уважением», что «позволяет оперативно решать возникающие вопросы». Только за последний год, отметил глава государства, он четырежды провел с Путиным полноформатные переговоры, неоднократно встречался с ним на полях международных мероприятий и беседовал по телефону.

Президент Казахстана считает, что торгово-экономическое взаимодействие Казахстана и России уверенно набирает обороты: «Сейчас в Казахстане плодотворно работают 23 тысячи российских компаний, из которых 4 тысячи открылись только за последний год, что свидетельствует о высокой динамике нашего сотрудничества».

А в прошлом году российские компании инвестировали в Казахстан более $3 млрд, столько же вложил в экономику России Казахстан. По словам Токаева, реализовано свыше 90 совместных проектов на сумму более $18 млрд, еще 49 перспективных проектов находятся на стадии исполнения.

«В числе наиболее значимых можно отметить начало строительства трех ТЭЦ в Казахстане, модернизацию Экибастузской ГРЭС, а также масштабные инициативы по газификации ряда регионов нашей страны, наращиванию объемов транзита российских энергоресурсов в южном и восточном направлении», - перечислил президент.

Токаев добавил, что во время визита Путина в Казахстан они обсудят сотрудничество в торгово-экономической, транспортно-логистической, топливно-энергетической и научно-технической областях, дальнейшее взаимодействие в рамках международных организаций и интеграционных структур, а также обменяются мнениями о мировой ситуации, которая «стала критической по своей напряженности».

«Уверен, предстоящий визит придаст мощный импульс инвестиционному и торговому взаимодействию, будет способствовать запуску новых совместных проектов на благо граждан двух государств», - заявил Токаев.

Говоря о культурно-гуманитарном сотрудничестве, президент напомнил, что Казахстан стал инициатором создания Международной организации по русскому языку под эгидой СНГ, которая будет заниматься развитием сотрудничества между странами Содружества по вопросам поддержки и продвижения русского языка.

«Убежден, это будет способствовать укреплению дружбы, добрососедства, межэтнического согласия, взаимопонимания и доверия между нашими народами», - считает Токаев.

«Казахстан и Россия выстроили поистине дружественные и, самое главное, доверительные отношения, основанные на добрососедстве и союзничестве. <...> Мы были и остаемся надежным стратегическим партнером и союзником России в этот наполненный конфликтами и катаклизмами сложный период истории», - заключил он.