Всего 200 тыс. казахстанцев опросили в еGov о влиянии перевода времени – Мадиев

В рамках исследования о переводе времени на население министерство науки и высшего образования решило опросить через еGov только 200 тыс. человек, заявил во вторник в ходе брифинга в правительстве министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

«Министерство науки и высшего образования в рамках проведения комплексного исследования отправили запрос на проведение данного опроса еGov. Они хотели выяснить в том числе вопросы восприятия смены часового пояса и как это влияет на распорядок дня. Они отметили, что по достижению 200 тыс. участников они готовы анализировать далее результаты этих опросов. Поэтому по достижению количества респондентов 200 тыс. данный опрос был завершен», - заявил Мадиев.

Министр отметил, что ежемесячно мобильным приложением электронного правительства пользуется 4,5 млн человек. Однако он считает, что опрос 200 тыс. респондентов более чем достаточный, даже если бы они проголосовали за час.

«В заявке Миннауки (была – В.) именно такая цифра – 200 тыс. респондентов. Я скажу, это не маленькая, это большая репрезентативная выборка, и такие условия были переданы, поставлены. По достижению этих критериев, условий опрос завершен. Здесь же важно, чтобы это были уникальные пользователи, уникальные респонденты. Поэтому здесь важно не время, не количество дней, здесь важно количество респондентов», - сказал глава Минцифры.

Он также добавил, что все результаты опроса переданы министерству науки.

Напомним, 22 ноября в приложении eGov mobile появился опрос, касающийся перевода времени. В нем были вопросы о том, что следует сделать с установленным временем, какой часовой пояс оптимальнее и т.д. Однако несколько дней спустя опрос исчез.

19 ноября премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что правительство окончательно поддержало решение о введении единого часового пояса.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщал, что несмотря на это, отказываться от исследования о влиянии перевода времени на казахстанцев не будут. И на это исследование планируется потратить около 100 млн тенге.