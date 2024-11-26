КТЖ вернет в Нацфонд более 500 млрд тенге

За счет реализации крупных инфраструктурных проектов национальная компания «Казахстан темир жолы» в течение 20 лет вернет в Национальный фонд 543 млрд тенге с процентами, а также обеспечит поступления в бюджет более 4 трлн тенге налогов. Об этом во вторник в ходе заседания правительства заявил глава нацкомпании Нурлан Сауранбаев.

«Мультипликативный эффект реализуемых проектов – за 20 лет КТЖ вернет в Национальный фонд 543 млрд тенге плюс проценты», - сказал Сауранбаев.

Также, по его словам, эти проекты обеспечат налоговые поступления в бюджет более 4 трлн тенге, из них 102 млрд тенге поступят в период строительства. В частности, речь идет о крупном инфраструктурном проекте Достык – Мойынты, который, по словам председателя нацкомпании, идет с опережением графика.