КТЖ вернет в Нацфонд более 500 млрд тенге

Также компания обещает заплатить налоги на 4 трлн тенге
Тамара Вааль, Астана, Власть
За счет реализации крупных инфраструктурных проектов национальная компания «Казахстан темир жолы» в течение 20 лет вернет в Национальный фонд 543 млрд тенге с процентами, а также обеспечит поступления в бюджет более 4 трлн тенге налогов. Об этом во вторник в ходе заседания правительства заявил глава нацкомпании Нурлан Сауранбаев.
Еще по теме:
- Сенат одобрил трансферт из Нацфонда в 2 трлн тенге в 2025 году
- Правительство готово урезать расходы для стабилизации бюджета, если в этом будет необходимость — Такиев
- Глава Минфина рассказал, почему в 2023 и 2024 годы объем собранных налогов оказался ниже ожиданий
- Правительство возьмет деньги из Нацфонда на финансирование дефицита бюджета в 2024 году
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые