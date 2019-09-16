Ужесточить ответственность водителей за нарушение переезда ж/д путей предлагают в МВД

Низкая водительская дисциплина в 96% случаях приводит к дорожно-транспортным происшествиям, заявил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. Он также считает, что необходимо ужесточить ответственность водителей в части переезда железнодорожных путей.

«В основном в 96% ДТП виноваты сами водители. Низкая водительская дисциплина», - подчеркнул Тургумбаев, отметив, что в Казахстане на всех железнодорожных переездах и на подъездах к ним стоят специальные предупреждающие знаки.

«Три полоски идут, две полоски, одна полоска и потом знак СТОП, на котором надо обязательно остановиться и посмотреть: есть ли поезд или нет. Здесь я хотел бы сказать: действительно есть вопрос по усилению ответственности водителей за переезд железнодорожного переезда. Потому что при столкновении с поездом очень часто происходит летальный исход. Поэтому мы данный вопрос давайте рассмотрим и внесем предложения тоже», - предложил глава МВД.

В целом же, по информации министра индустрии и инфраструктурного развития Романа Скляра, на сегодня в Казахстане более 1 тыс. железнодорожных переездов, которые пересекаются с автомобильными дорогами, 139 из которых – на республиканской сети.

«Когда идет пересечение автомобильной дороги и железной в одном уровне, естественно, нам нужно неукоснительно соблюдать правила пересечения данных переездов. За 2,5 км до приближения поезда к переезду срабатывает запрещающий сигнал светофора, транспортные средства должны немедленно остановиться, опускается шлагбаум. На тех ж/д переездах, где есть ограждающие устройства, они сразу же срабатывают, и безопасный переезд поезда происходит. Нормативы у нас выверены и апробированы, но дальнейшее их совершенствование также будем рассматривать», - заверил министр.

По его информации, в 2018 году на таких переездах произошло 9 ДТП, в которых 2 человека погибли и 20 пострадали, а за восемь месяцев текущего года, включая последнее происшествие, произошло 6 ДТП, в которых 1 человек погиб и 15 человек пострадали.

«Мы будем прикладывать все усилия, чтобы принимать дополнительные меры безопасности в данном случае», - пообещал Скляр.