Не прекратившим забастовку работникам буровой компании в Жанаозене не выплатят зарплату

Генеральный директор АО «Озенмунайгаз» Жанболат Саймаганбетов накануне в видеообращении к бастующим сотрудникам компании «Управление буровых работ» в Жанаозене сообщил, что те рабочие, которые прекратили забастовку и вчера вернулись к своим обязанностям, получат до 50% оплаты труда.

По его словам, так как требования рабочих незаконные и вопрос должен рассматриваться на уровне «Озенмунайгаза», руководство «КазМунайГаза» на переговоры с бастующими не приедет.

Саймаганбетов заявил, что 25 ноября подводятся итоги месяца и все отделы сдают табеля. В связи с этим, сообщил гендиректор компании, участвовавшим до 15 ноября и после разъяснительных работ вернувшихся на работу начислят зарплату за полный месяц.

«Тем, кто вернется на работу и прекратит забастовку, будет выплачено до 50% зарплаты. Сотрудникам, которые не выйдут на работу после 25 ноября, зарплата начисляться не будет», - сказал он.

Напомним, 13 октября работники компании «Управление буровых работ», которая предоставляет услуги дочерней компании «КазМунайГаз» — «Озенмунайгазу», приостановили производство и начали забастовку в Жанаозене. Они потребовали устранить безработицу в городе, вернуться к действовавшей до 2013 года независимой системе оплаты труда, а также принять в штат детей пенсионеров «Озенмунайгаза» и детей работников, потерявших здоровье на производстве.

Руководство АО «Озенмунайгаз» сообщало, что ведет переговоры с вышедшими на забастовку работниками буровой компании. Как заявили на предприятии, каждый пункт требований рабочих «рассматривается тщательно».

В пятницу, 22 ноября, председатель правления АО «КазМунайГаз» Асхат Хасенов на брифинге сообщил, что нацкомпания готова к переговорам, только пусть все вернутся к работе.

«Мы готовы к диалогу. На работу должны все выйти. Если есть какие-то дополнительные вопросы, помимо тех, которые мы уже разъяснили, мы готовы (обсуждать – В.). Не такого, что мы закрыты», - заверял глава КМГ, отметив, что прямой диалог с руководством «Озенмунайгаза» тоже есть. Отвечая на вопрос журналистов, будут ли привлечены к ответственности те, кто продолжит забастовку, Хасенов сказал, что «будут приняты меры в соответствии с законодательством.



