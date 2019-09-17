Правительство будет оказывать фермерам всяческую поддержку, заверил Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Акмолинскую область. По прибытию он осмотрел поля и ознакомился с ходом уборочной кампании ТОО «Айбат», сообщается на сайте Акорды.

Президенту рассказали об основных социально-экономических показателях области и перспективах развития агропромышленного комплекса в регионе, а также представили новые сорта зерновых и масличных культур.

Беседуя с механизаторами, Токаев подчеркнул важность эффективного использования сельскохозяйственных угодий и отметил, что со стороны государства уделяется приоритетное внимание АПК.

«Ваш труд имеет большое значение для нашей страны. Правительство будет оказывать фермерам всяческую поддержку, принимать меры по повышению качества жизни на селе», - заверил президент.

Также глава государства побывал в агропромышленном комплексе ТОО «Урожай». Ему рассказали о деятельности компании, работе мельничного комплекса, элеватора, комбикормового завода и производственных объектов по изготовлению хлебобулочных изделий, а также продемонстрировали новую технологическую линию по производству круп и овсяных хлопьев быстрого приготовления мощностью 12 тыс. тонн в год, показали образцы готовой продукции. Токаев обратил внимание аграриев на необходимость эффективного использования выделяемых государством сельскохозяйственных субсидий.

По информации пресс-секретаря президента, Токаев посетит в регионе ряд сельскохозяйственных и индустриальных объектов и проведет республиканское совещание по вопросам развития села и агропромышленного комплекса.