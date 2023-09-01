Аграрный научно-образовательный центр трансформируют в агротехнологический хаб, заявил Токаев

В Казахстане следует принять меры по развитию агронауки и применять ее в сельском хозяйстве, об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев во время ежегодного послания народу. Он добавил, что Национальный аграрный научно-образовательный центр будет трансформирован в вертикально интегрированный агротехнологический хаб.

«Современное сельское хозяйство – это высокотехнологичная отрасль. Земля и климат уже не являются определяющим фактором успеха аграриев, на первый план вышли инновационные решения. Без современной науки ситуация в отрасли будет не просто стагнировать, а ухудшаться. Следует принять меры по развитию агронауки, и главное – ее практическому применению в сельском хозяйстве. Национальный аграрный научно-образовательный центр предстоит трансформировать в вертикально интегрированный агротехнологический хаб», – сказал президент.

Он добавил, что стране необходимо наладить полноценное научно-практическое сотрудничество с признанными зарубежными центрами агронауки. Частные научно-технологические инициативы, по его словам, будут поддержаны, а образовательные программы к потребностям аграрного сектора – адаптированы.

«Серьезные реформы назрели в растениеводстве. Необходимо диверсифицировать посевы, увеличить площади высокорентабельных культур, сократить водоемкие и монокультурные посевы. Следует предметно заняться обеспечением фермеров отечественными семенами, выведением и культивацией новых производительных сортов», – добавил Токаев.