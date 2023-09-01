Аграрный научно-образовательный центр трансформируют в агротехнологический хаб, заявил Токаев

В Казахстане следует принять меры по развитию агронауки и применять ее в сельском хозяйстве
В Казахстане следует принять меры по развитию агронауки и применять ее в сельском хозяйстве, об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев во время ежегодного послания народу. Он добавил, что Национальный аграрный научно-образовательный центр будет трансформирован в вертикально интегрированный агротехнологический хаб.
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