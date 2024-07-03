Минводы пригласило иранский бизнес участвовать в конкурсах на строительство и ремонт водной инфраструктуры
Иран предоставит Казахстану современные системы полива и капельного орошения
фото управления предпринимательства Павлодарской области

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов обсудил с послом Ирана в Казахстане Али Акбаром Джоукаром обмен опытом и технологиями для сокращения потерь воды при транспортировке и поливе посевных площадей.

Как сообщила пресс-служба министерства, иранские компании готовы предоставить Казахстану современные системы полива с использованием подземных воды и автоматические установки капельного орошения, подающие влагу напрямую к корням растений. Благодаря этим технологиям в Иране удалось значительно сократить расходы воды на выращивание риса, увеличив при этом его урожайность.

Вместе с тем Нуржигитов пригласил иранские компании для участия в конкурсах на строительство и ремонт водной инфраструктуры Казахстана.

«На сегодня мы начали масштабную работу по строительству и реконструкции водохранилищ и других водохозяйственных сооружений. Иранские компании обладают богатым опытом в этом направлении, разрабатывают эффективные технологии», - пояснил он.

Нуржигитов отметил, что в Жамбылской и Туркестанской областях уже идет реконструкция ирригационных сетей.

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