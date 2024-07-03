Иран предоставит Казахстану современные системы полива и капельного орошения

Минводы пригласило иранский бизнес участвовать в конкурсах на строительство и ремонт водной инфраструктуры
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов обсудил с послом Ирана в Казахстане Али Акбаром Джоукаром обмен опытом и технологиями для сокращения потерь воды при транспортировке и поливе посевных площадей.
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