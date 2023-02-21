Токаев поручил правительству провести тщательный анализ состояния дел в сельском хозяйстве

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями аграрного бизнеса, на которой рассматривались проблемные вопросы и перспективы развития сельского хозяйства, сообщила пресс-служба главы государства.

В частности, во встрече приняли участие, помимо руководства МСХ, директор многопрофильного предприятия «Родина» Иван Сауэр, генеральный директор ТОО «Олжа Агро» Айдарбек Ходжаназаров, директор крестьянского товарищества «Зенченко и К» Геннадий Зенченко, директор ТОО «Опытное хозяйство масличных культур» Фарид Абитаев.

«Участники мероприятия поднимали проблемы диверсификации производства, глубокой переработки сырья и выпуска новых агропродуктов, развития сахарной отрасли, семеноводства, животноводства и ветеринарии, а также обеспечения внутреннего рынка и повышения экспортного потенциала. Руководители сельхозпредприятий большое внимание уделили вопросам эффективности выделения и использования средств на развитие АПК, справедливого распределения земельных и водных ресурсов», - сообщила пресс-служба.

Также представители аграрного бизнеса отметили необходимость повышения качества жизни на селе, улучшения состояния дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры, в том числе школ и детских садов, а также подготовки кадров.

Токаев поручил правительству взять в работу все прозвучавшие предложения и провести тщательный анализ состояния дел в сельском хозяйстве с учетом мнения аграриев. Также он считает, что подобные встречи следует проводить регулярно, поскольку от решения проблем отрасли зависит не только качество жизни граждан, но и состояние продовольственной безопасности страны.