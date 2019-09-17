Токаев решил увеличить финансирование до 20 млрд тенге в год
  • 142
Объем финансирования госпрограммы «С дипломом – в село» увеличат с 2020 года
фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Петропавловске на республиканском совещании по вопросам развития села сообщил, что со следующего года объем финансирования госпрограммы «С дипломом – в село» будут увеличены.

«Для привлечения специалистов в сельскую местность реализуется программа «С дипломом – в село». И сельчанами, и акимами отмечается недостаточное ее финансирование. Поэтому мною принято решение довести объем ее финансирования с 2020 года до 20 млрд тенге в год», - цитирует Токаева Акорда в Twitter.

Кроме этого, президент отметил важность доступности медицинских услуг. Он считает, что «надо внедрить практику мобильных докторов, развить дистанционные медицинские услуги».

«На эти цели до 2022 года будет выделено 27 млрд тенге», - сообщил президент.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
В Алматы задержали правозащитника Ерлана Калиева
Новости
В Казахстане откажутся от тотального экологического регулирования
Новости
КМБПЧ призвало Токаева освободить Мухтара Джакишева
Новости
В Китае Токаев поднимал на высоком уровне вопрос об Акжаркын Турлыбай
Новости
Габидулла Абдрахимов назначен советником премьер-министра
Новости
В Алматинской области поезд на полном ходу столкнулся с автобусом