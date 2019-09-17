Объем финансирования госпрограммы «С дипломом – в село» увеличат с 2020 года

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Петропавловске на республиканском совещании по вопросам развития села сообщил, что со следующего года объем финансирования госпрограммы «С дипломом – в село» будут увеличены.

«Для привлечения специалистов в сельскую местность реализуется программа «С дипломом – в село». И сельчанами, и акимами отмечается недостаточное ее финансирование. Поэтому мною принято решение довести объем ее финансирования с 2020 года до 20 млрд тенге в год», - цитирует Токаева Акорда в Twitter.

Кроме этого, президент отметил важность доступности медицинских услуг. Он считает, что «надо внедрить практику мобильных докторов, развить дистанционные медицинские услуги».

«На эти цели до 2022 года будет выделено 27 млрд тенге», - сообщил президент.