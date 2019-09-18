Нью-Йорк запретил электронные сигареты со вкусовыми добавками

Штат Нью-Йорк первый в США запретил электронные сигареты со вкусовыми добавками. Ранее о планах ввести запрет сообщал губернатор штата Эндрю Куомо, сообщает РИА Новости .

«Губернатор Эндрю Куомо объявил сегодня, что штат Нью-Йорк стал первым в стране, который ввел запрет на продажу электронных сигарет со вкусовыми добавками и жидкостей для электронных сигарет с никотином», - говорится в заявлении штата.

Запрет вступил в силу после одобрения совета по вопросам общественного здравоохранения и планирования в сфере здравоохранения и будет действовать на продажу ароматизированных электронных сигарет.

Кроме того, Минздрав США в течение двух недель изучит возможность введения запрета на ментоловую жидкость для электронных сигарет.

Во вторник сообщалось, что в США был зафиксирован седьмой смертельный случай в результате заболевания, вызванного, предположительно, курением вейпа. Ранее американский центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) сообщил о вспышке легочных и респираторных заболеваний среди любителей вейпинга – более 500 случаев – и предложил рассмотреть возможность отказаться от использования электронных сигарет.