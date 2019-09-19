Десятки мирных жителей погибли в Афганистане в результате случайной атаки беспилотника

По меньшей мере 30 человек из числа фермеров погибли и 40 ранены в результате случайного воздушного налета, проведенного афганскими силами безопасности при авиационной поддержке США в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщает Al Jazeera со ссылкой на Reuters.

Атака, нацеленная на уничтожение убежища боевиков группировки «Исламское государство», случайно была произведена по группе фермеров рядом с полем, сообщили агентству Reuters три правительственных чиновника. Сохраб Кадри, член провинциального совета в восточной провинции Нангархар, сказал, что в результате атаки беспилотника убиты 30 рабочих и по меньшей мере 40 человек ранены.

В министерстве обороны Кабула подтвердили факт удара, но отказались сразу сообщать подробности произошедшего. Вооруженные силы США не были доступны для комментариев.

Также в четверг по меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля смертника. Ответственность взяла группировка талибов в южной провинции Забуль.

Сотни мирных жителей погибли в последние недели после того, как мирные переговоры между США и «Талибаном» провалились. Талибы предупредили, что США пожалеют о своем решении отменить переговоры, которые давали надежду на прекращение 18-летней войны в Афганистане.