Для этого городу предстоит преодолеть несколько серьезных вызовов
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Как преодолеть «кризис урбанизации», рассказал аким Алматы
фото Жанары Каримовой

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, выступая на Kazakhstan Growth Forum 2019, рассказал, как преодолеть «кризис урбанизации». Для этого, по его мнению, городу предстоит преодолеть несколько серьезных вызовов, сообщает пресс-служба акимата.

В частности, Алматы в качестве локомотива страны должен давать экономический рост не менее 5% в год. За прошлый год индекс физического объема ВРП города вырос лишь на 2,8%. Другая принципиальная задача – устранить перекос в структуре занятости, увеличив долю социальной экономики – образования, здравоохранения, профессиональной и научно-технической деятельности, информационных технологий, считает аким.

«Рост доходов населения должен опережать рост затрат на проживание и перемещение. Большой город может предложить эффект масштаба для сокращения издержек. Здесь фокус на проактивности и сотрудничестве», - подчеркнул Сагинтаев.

Перспективными «точками роста» городской экономики, на его взгляд, являются логистика, строительство, финансы и страхование, смарт индустрия, индустрия моды, искусство, досуг и развлечения, туристическая индустрия, операции с недвижимостью.

Также Сагинтаев считает, что в Алматы должна быть лучшая в Центральной Азии система социальных лифтов для предпринимателей, специалистов в технологиях, здравоохранении, образовании, управлении природными экосистемами и других компетенциях.

«То есть чтобы именно в Алматы реализовалась их «алматинская мечта» (по аналогии с «американской мечтой»). Чтобы человеческий капитал Алматы обогащался и развивался истинными знатоками своего дела, притягивая лучшие таланты со всего региона и развивая конкурентоспособность местных жителей. Именно тогда инвестиции, компетенции и инфраструктура зададут правильный вектор развитию нашего города», - добавил он.

Вместе с тем городу необходимо решить комплекс вопросов, связанных с улучшением качества жизни – это экология и общественная безопасность, повышение доступности и качества образования, здравоохранения, социальных сервисов, масштабное жилищное строительство, модернизация базовой инфраструктуры города, благоустройство и озеленение. А главным вызовов Сагинтаев считает «базовую диспропорцию в социально-экономическом развитии Алматы по линии «Центр – окраины». Глава города отметил, что в социальном плане формируются «две Алматы»: продвинутая, благополучная и комфортная центральная часть и отстающие необустроенные окраины.

«Моя позиция состоит в следующем: обеспечить высокие стандарты жизни алаатинцев во всех районах мегаполиса вне зависимости от места проживания. Я сторонник, чтобы наш город стал «Городом без окраин». Современные города полицентричны, каждый район имеет свою привлекательность и драйверы роста. В крупных мега-городах идет обратный процесс, когда люди переезжают в пригороды, так как стандарты жизни там выше. Соответственно, развитие городской инфраструктуры должно учитывать зональность и развитие местных центров», - сказал он.

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