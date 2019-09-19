Политактивистка Камилла Шоканова провела одиночный пикет в Алматы

Политическая активистка Камилла Шоканова провела одиночный пикет перед монументом Независимости. Темой акции стал целый ряд политических вопросов: проблемы со свободой слова, суд над Мухтаром Джакишевым, инертность общества. Перед началом и во время акции к ней обращался человек, назвавшийся сотрудником акимата, но она отказалась с ним говорить. А он отказался дать комментарий Vласти.

«Кто виноват, что у нас вся власть, все суды и СМИ в руках одного человека? Кто виноват в негуманном суде над Джакишевым? Кто виноват в расстреле жанаозенцев? Мы сами виноваты, потому что молчим и бездействуем», - сказала Шоканова корреспондентам Vласти перед началом пикета.

Это второй пикет Шокановой в центре Алматы. Первый прошел перед городским акиматом в июле этого года – тогда она вышла с плакатом «Мы не уроды. Власть народу. Даригу в отставку».

«У меня заболевание – ДЦП. В девятой по размеру стране в мире председателем сената парламента является человек, который обзывает меня уродом. Я требую отставки Дариги Назарбаевой. Демократия будет тогда, когда мы будем смотреть на ситуацию в стране открытыми глазами. Сейчас в тюрьме сидит умнейший человек, получивший инвалидность – Мухтар Джакишев. Его необходимо освободить», - комментировала Vласти мотив своего пикета Шоканова.

Тогда ее пикет закончился задержанием, в этот раз ее задерживать не стали.