В Алматы представили проект Экологического кодекса Казахстана

В Алматы вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ахметжан Примкулов представил проект Экологического кодекса Казахстана. Уже в декабре этого года планируется внести его в парламент. На разработку кодекса отведено три года, на его внедрение — год.

Основными новшествами в проекте стали:

1. Реализация экологического принципа «загрязнитель платит»;

2. Совершенствование процедуры оценки воздействия на окружающую среду;

3. Комплексные экологические разрешения;

4. Наилучшие доступные техники;

5. Система экологического мониторинга;

6. Плата за эмиссии в ОС и целевое расходование средства бюджета;

7. Автоматизированная система мониторинга;

8. Совершенствование экологического контроля;

9. Управление отходами производства и потребления.

«Будет сознано национальное бюро "Наилучшие доступные техники", которое будет разрабатывать национальные справочники, базирующиеся на европейских справочниках. Мы планируем перенять лучшие технологии, чтобы внедрять их на наших предприятиях», – рассказал вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ахметжан Примкулов.

Новый Экологический кодекс обяжет устанавливать автоматизированные системы мониторинга на всех предприятиях 1-0 категории. Такие датчики позволят уполномоченному органу в режиме онлайн наблюдать за объемом выбросов, производимым предприятиями.

Кроме того, кодекс ужесточит административную ответственность в отношении предприятий. Размеры штрафов возрастут в 10 раз, сроки привлечения к ответственности возрастут с года до трёх лет. Также будет увеличен срок исковой данности за причинение ущерба экологии. Экологический кодекс исключит понятие «косвенная оценка экологического ущерба» и введет понятие ремедиации.

«У нас есть проблема с полигонами, с несанкционированными свалками, участились случаи по работе с опасными медицинскими отходами. Для предприятий, которые вывозят мусор, будет уведомительный порядок. На каждую мусоровывозящую машину нужно будет установить GPS, после чего предприятие обязывается докладывать в уполномоченный орган где и какие отходы они вывозят, в каком объеме перерабатывают, в каком объёме захоранивают. Полигоны тоже будут отчитываться о захоронении и сортировке мусора», – заключил вице-министр.