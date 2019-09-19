Женис Касымбек назначен акимом Карагандинской области

«Назначить Касымбека Жениса Махмудулы акимом Карагандинской области, освободив от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан», - говорится в тексте указа.

Отметим, что накануне вечером глава государства провел ряд кадровых перестановок и назначил на место вице-премьера экс-главу министерства индустрии и инфраструктурного развития Романа Скляра.

Также вчера президент рекомендовал маслихату на пост главы Карагандинской области Жениса Касымбека как «компетентного управленца».

44-летний Касымбек окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «архитектор-дизайнер» и Евразийский государственный университет имени Гумилева - «экономист по специальности государственное и местное управление». Трудовой путь начал в 1997 году стажером-исследователем КазГАСА, затем в 1998 году стал главным специалистом ОАО «Темирбанк». В тот же году назначен начальником отдела комитета по антимонопольной политике, с 2000 по 2004 годы возглавлял департамент водного транспорта министерства транспорта и коммуникаций, затем был директором РГП «Актауский международный морской торговый порт». С 2005 по 2009 годы был вице-министром транспорта и коммуникаций, затем ответственным секретарем этого ведомства, а в 2014 году возглавил министерство. Тогда же перешел на работу первого заместителя министра по инвестициям и развитию, спустя два года назначен министром. После реорганизации в 2018 году в министерство индустрии и инфраструктурного развития, возглавил ведомство на два месяца, после чего, 25 февраля 2019 года назначен заместителем премьер-министра страны.