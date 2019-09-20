В сирийском Идлибе террористы не отпускают мирных жителей

В провинции Идлиб на севере Сирии террористы не выпускают местных жителей на подконтрольные правительству территории. Как сообщил журналистам бригадный генерал сирийской армии Набиль Абдулла, открывшийся на днях пункт пропуска «Абу-эд-Духур» для выхода мирного населения и желающих сложить оружие мятежников пустует.

«По данным разведки, очень много людей хотят покинуть эту зону, но находящиеся в Идлибе террористические группировки блокируют работу гуманитарного коридора. Ведущие к пункту пропуска дороги перекрыты, жителям под угрозой расстрела запрещают уезжать. По сути, боевики прикрываются мирными жителями, используют их как живой щит», - цитирует сирийского генерала агентство ТАСС.

Представитель Центра по примирению враждующих сторон Андрей Харламов отметил, что «пункт полностью готов к работе», военные врачи развернули медпункт, организованы автобусы для доставки людей к местам проживания, а центр собрал для нуждающихся более 3 тонн гуманитарной помощи. По его словам, в последний момент боевики отказались выпускать мирных жителей.

Пункт пропуска «Абу-эд-Духур» был открыт 13 сентября после продолжительного перерыва. Ранее он работал с марта по декабрь 2018 года.

По данным ЦПВС, с 4 марта 2018 года идлибскую зону деэскалации покинули почти 45 тыс. человек.

Четыре зоны деэскалации в Сирии были созданы в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в столице Казахстана. В 2018 году территория трех зон перешла под контроль Дамаска, а четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству, большая ее часть захвачена террористами из организации «Джебхат ан-Нусра».