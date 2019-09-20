С 2025 года Казахстан может полностью отказаться от полиэтиленовых пакетов

В Казахстане могут запретить использовать полиэтиленовые пакеты уже с 2025 года. Этот вопрос сейчас рассматривается, признал министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, отвечая на вопросы журналистов в пятницу после подписания меморандума о сотрудничестве по поэтапному сокращению использования полиэтиленовых пакетов между ведомством, НПП «Атамекен» и Ассоциаций экологических ассоциаций Казахстана.

«Данный вопрос сейчас находится на рассмотрении, на изучении. После того, как мы поймем, насколько те мероприятия, которые мы сейчас планируем проводить, по поэтапному снижению, насколько они оправдают наши ожидания, после этого мы будем принимать это решение. Но действительно такой план есть. Но нет по нему еще четкого решения. Пока нет альтернативы», - заявил Миргазалиев, отвечая на вопрос о полном запрете полиэтиленовых пакетов в Казахстане с 2025 года.

Отметим, что сегодня стороны подписали меморандум по отказу от бесплатной реализации полиэтиленовых пакетов в торговых сетях и переходу на альтернативные виды упаковки, которые являются безопасными для окружающей среды.

«Мы решили подписать меморандум, в соответствии с которым будет вводиться поэтапное ограничение на реализацию полиэтиленовых пакетов в Казахстане. Фактически предлагается, что пакеты будут не раздаваться бесплатно сетями, а продаваться. Мировой опыт показывает, что при соответствующих подходах потребление пластика и полиэтилена снижается на 30%. В целом, вы понимаете, стоимость пакетов фактически сегодня уже заложена в наценки на товары в розничных сетях. Отказ от пакетов носит добровольный характер, но он направлен на благо экологии», - пояснил министр, выразив надежду, что торговые сети и магазины будут подключаться к данной акции.

Норма поэтапного запрета на реализацию полиэтиленовых пакетов малой емкости в розничной торговле заложена в новом Экологическом кодексе РК. Как напомнил Мирзагалиев, сейчас он находится на стадии разработки. Ожидается, что проект кодекса, измененный «процентов на 40», внесут в парламент в декабре.

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