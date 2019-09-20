Air Astana и FlyArystan планируют в 2020 году продать 2,5 млн. билетов по цене ниже 15 тыс. тенге

Группа компаний Air Astana планирует в 2020 году значительно увеличить продажи билетов стоимостью ниже 15 тысяч тенге, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Уже сегодня мы можем сказать, что за весь 2019 год по внутренним направлениям будет продано 520 000 билетов группы компаний Air Astana по цене ниже 15 000 тенге. В 2020 году эта цифра увеличится в 5 раз», - цитирует пресс-служба президента Air Astana Питера Фостера.

Он напомнил, что создание бюджетной авиакомпании FlyArystan стало «ответом на запрос общества». «С новой авиакомпанией летать сможет каждый казахстанец. Если сейчас во флоте авиакомпании всего 2 самолета, то в 2020 году в авиапарке будет 10 современных авиалайнеров», - сказал Фостер.

С начала продаж 29 марта до сегодняшнего дня FlyArystan продал более 270 тыс. билетов стоимостью ниже 15 тыс. тенге, что составляет 69% от общего числа проданных билетов авиакомпании. В частности, в Тараз по дешевым ценам было реализовано около 90% билетов, в Шымкент – 62%, в Караганду – около 50%, в Павлодар и столицу – около 40%.

Авиакомпания также приводит данные статистики комитета гражданской авиации, согласно которой, «с появлением FlyArystan значительно увеличился пассажиропоток во всех аэропортах перевозчика».

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года суммарно в 2019 году в Таразе прирост составил более 142%, в Караганде - 44%, в Павлодаре - 41%, в Шымкенте - около 27% и в Уральске - 22%. В целом, рост авиаперевозок на рынках, куда осуществляет полеты FlyArystan, составил 35%, указывается в сообщении.

В Air Astana отметили, что со дня основания авиакомпания «не получала субсидий со стороны государства». «При этом авиакомпания создает рабочие места и платит налоги в государственный бюджет Казахстана. Крупнейший авиаперевозчик выплатил уже свыше 446 млн. долларов США в виде налогов и обязательных платежей. Благодаря росту FlyArystan сумма ежегодных выплат в бюджет страны группы компаний Air Astana существенно возрастет», - говорится в сообщении авиакомпании.

Авиакомпания Air Astana выполняет регулярные полеты с 2002 года. Маршрутная сеть включает более 60 международных и внутренних рейсов. Воздушный флот состоит из 36 самолетов. «Эйр Астана» является совместным предприятием ФНБ «Самрук-Казына» (51%) и BAE Systems (49%).

Авиакомпания FlyArystan полностью контролируется фондом «Самрук-Казына», осуществляет полеты внутри Казахстана с весны 2019 года.