Глава Мининдустрии продолжает требовать от авиакомпаний закупить новые самолеты

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев заявил, что вновь «поручил авиакомпаниям» закупить новые самолеты, что, по его мнению, улучшит их работу.

«По моему поручению до конца года ожидается получение пять новых самолетов. В частности, парк воздушных судов авиакомпании Fly Arystan пополнится двумя самолетами, Air Astana — тремя. В целом до 2025 года ожидается поступление 24 новых воздушных судов, в том числе три самолета Boeing 787 Dreamliner», - написал Ускенбаев в своем Telegram по итогам встречи с президентом AirAstana Питером Фостером.

«Глава авиакомпании заверил, что для выполнения обязательств будут приняты все меры», - сообщил Ускенбаев.

При этом, глава Мининдустрии на встрече выразил обеспокоенность в связи с задержками и отменами рейсов авиакомпании, а также дефицитом билетов.

Всего, сообщил Ускенбаев, до конца года будут введены в эксплуатацию 14 новых воздушных судов, в том числе парк авиакомпании SCAT пополнится девятью самолетами, первый из них прибыл в Казахстан накануне.