Их задерживают на подступах к объявленным местам проведения акций
В Алматы и столице полиция начала задержания направляющихся на акции протеста
Фото Юны Коростелёвой

В Алматы и столице идут задержания групп протестующих, прибывающих в места, где планировалось провести митинги, передают корреспонденты Vласти.

В Алматы не менее 25 человек задержаны в районе Желтоксан – Толе би, за квартал до площади Астана, где планировался митинг. К этому моменту четыре автозака, полностью заполненные задержанными, отъехали с места событий.

Движение по площади Астана перекрыто, его направляют вниз и вверх по проспекту Абылай хана.

В столице задержано до 15 человек, прибывших к торговому дому «Есиль».

В обоих городах в местах событий отмечаются перебои с интернетом.

В последние пять дней, перед митингами, к которым призывало объявленное судом экстремистским движение ДВК, по всей стране было задержано свыше 50 активистов различных организаций и движений, не менее 30 человек, по данным правозащитников подвергнуты административному аресту на срок от 5 до 15 суток. Последнюю крупную акцию ДВК провело 6 июля, тогда в Алматы и столице было задержано свыше сотни людей.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Репортер Vласти

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