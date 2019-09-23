Власти Индонезии назвали основные причины крушения Boeing 737 MAX

Одной из основных причин крушения Boeing 737 MAX индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре прошлого года стали проблемы при конструировании и действия пилотов, сообщают «Известия » со ссылкой The Wall Street Journal.

По данным источников газеты, индонезийские специалисты пришли к выводу, что к крушению также привели недостатки в техническом обслуживании судна и проблемы с системой MCAS.

Между тем РБК пишет, что в докладе названы 100 причин, которые привели к катастрофе. Официально же оклад будет представлен в ноябре.

Вместе с тем регулирующие органы США также к ноябрю представят свои предложения по улучшению качества подготовки пилотов. В частности, речь идет о подготовке экипажей к ситуации, когда автоматическая система управления самолетом по какой-либо причине выходит из строя. Помимо этого планируется внести изменения в порядок сертификации новых самолетов, чтобы не допустить повторения аварий.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX разбился в Индонезии, тогда погибли 189 человек. В марте этого года в Эфиопии произошла вторая авиакатастрофа, жертвами которой стали 157 человек. После этого эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена. Руководство корпорации признало, что оба происшествия произошли после сбоя в работе системы MCAS, которая автоматически корректирует положение самолета в воздухе.