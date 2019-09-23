В Баянаульском нацпарке тушат пожар

Накануне днем на территории Баянаульского национального парка произошло возгорание сухой травы и леса на площади около 2,5 га. Для тушения пожара привлекли вертолет, ожидается прибытие еще одного.

По информации акимата Павлодарской области, для тушения пожара привлекли вертолет МИ-8 «Казавиалесоохрана», который начал работы по тушению утром.

«Кроме того, в Баянауле ждут еще один вертолёт МИ-26», - цитирует сообщение акимата «Казинформ».

Здесь добавили, что на территории нацпарка задействовано 6 пожарных машин, 3 машины-ассенизатора и 2 трактора МТЗ с плугами и прицепными емкостями, а также около 90 человек.​

Аким Павлодарской области Булат Бакауов создал штаб по тушению пожара, вечером глава региона выехал на место ЧП. О ситуации доложили вице-премьеру Роману Скляру.