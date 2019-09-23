Бывший аким Балхаша и его подчиненные подозреваются в служебном подлоге

Бывшие аким Балхаша, руководитель аппарата акима города и другие должностные лица акимата подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, сообщили в антикоррупционной службе.

«Антикоррупционной службой по Балхашскому региону начаты досудебные расследования в отношении бывших акима г.Балхаш, руководителя ГУ «Аппарат акима г.Балхаш» и других должностных лиц акимата, подозреваемых в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, повлекшим ущерб государству на сумму свыше 3 млн тенге», - говорится в сообщении.

Они подозреваются в следующем: чтобы скрыть факт ДТП, совершенного руководителем аппарата акима на служебном автомобиле, внесли в официальные документы – постановление акима города «О пополнении уставного капитала», приказ «О передаче автотранспорта» – ложные сведения и незаконно передали неподлежащий восстановлению автомобиль в подведомственное КГП «СуЖылуТранс» акимата Балхаша под предлогом пополнения уставного капитала предприятия. При этом совершивший ДТП ранее был лишен судом прав на 3 года.

«Расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет вынесено судом», - отметили в антикоррупционной службе.