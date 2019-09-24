Токаев обсудил сотрудничество с руководителями ряда международных компаний

Официальную программу первого дня визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк завершил круглый стол с участием руководителей крупных американских компаний. Как сообщила Акорда, в своем выступлении он обратил внимание на то, что с момента подписания Совместного заявления о казахстанско-американском расширенном стратегическом партнерстве в январе 2018 года, торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между двумя странами значительно укрепилось.

Токаев еще раз напомнил, что США являются одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана: общий объем американских инвестиций в нашу страну превысил $45 млрд, в Казахстане работает более 500 американских компаний.

«В 2018 году прямые американские инвестиции в Казахстан установили новый рекорд, достигнув отметки в $5,3 млрд, объем взаимной торговли увеличился вдвое, составив $2,8 млрд в 2018 году», - сказал он.

Говоря об экономических возможностях Казахстана, Токаев акцентировал внимание американских бизнесменов на благоприятном инвестиционном климате в Казахстане, развитии рынка и коммуникаций, а также укреплении человеческого капитала. В завершение он еще раз заверил представителей американских деловых кругов, что в качестве президента страны приложит усилия для расширения экономического партнерства между Казахстаном и США.

В этот же день глава государства провел встречи с руководителями ряда крупных международных компаний. Так, с главным исполнительным директором Royal Dutch Shell Бен Ван Барденом он обсудил сотрудничество в реализации нефтегазовых проектов, с председателем совета директоров и главным исполнительным директором транснациональной компании JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймоном – взаимодействие по линии финансовых институтов. С президентом компании Tyson Fresh Meats Стивом Стауффером и президентом, главным исполнительным директором компании Valmont Industries Стивом Каневски были обсуждены вопросы реализации инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, а в ходе встреч с главным исполнительным директором компании Plug`n Play Саидом Амиди и управляющим партнером, вице-президентом венчурного фонда и стартап-акселератора 500 Startups Беди Янг – перспективы сотрудничества в сфере стартап-проектов. Взаимодействие в сфере электронной торговли президент Казахстана обсудил с вице-президентом по глобальной государственной политике Amazon Web Services Майклом Пунке.