25% зданий в столице, построенных после 2010 года, не соответствуют энергоэффективности

25% зданий в столице Казахстана, построенных после 2010 года, не соответствуют минимальному классу энергоэффективности, да и в целом здания в городе потребляют энергии в 2 раза больше, чем положено по нормативам. Об этом, как сообщает «Казинформ» , сообщил менеджер проекта ПРООН в Казахстане Александр Белый на консультационной сессии по вопросам увеличения доли возобновляемых источников энергии в секторе теплоснабжения.

«Производился анализ того, насколько можно разумно повысить стоимость жилья, чтобы добиться энергоэффективности. Была выведена оптимальная точка – это 10%, которая позволяет достичь экономии порядка 30-40% и более. В городе Караганде было построено 9-этажное здание, жилой дом, в нем были впервые применены системы рекуперации тепла. В Казахстане есть определенные трудности с этими системами. Также в рамках этого проекта проводилась выборка 50 зданий в Нур-Султане, и анализировалось их энергопотребление», - рассказал Белый.

Он сообщил, что 25% зданий, построенных в столице после 2010 года, не соответствует минимальному классу энергоэффективности, да и в целом здания в городе в среднем потребляют энергии в 2 раза больше нормативов, утвержденных в Казахстане. При этом вложение $8 в расчете на 1 кв. м. жилья дает 9% экономии энергии, вложение $50 – 41% экономии.

Как показали исследования, в зоне централизованного теплоснабжения малые возобновляемые источники энергии, например, солнечные батареи, являются нерентабельными. При этом стоимость тепловой энергии в столице настолько низкая, что жители новых домов не заинтересованы в тепловой модернизации зданий, поскольку она дает экономию в пределах 30%, что составляет в большинстве случаев незначительную сумму, отметил Белый.

За последние 15 лет ПРООН реализовала в Казахстане ряд проектов, которые имеют отношение к сектору теплоснабжения – это проекты по коммунальному теплоснабжению, по строительству энергоэффективных зданий, по энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства в малых городах, по энергоэффективности общественных зданий. В настоящее время реализуются проект по устойчивым городам для низкоуглеродного развития и проект по снижению рисков возобновляемых источников энергии. В прошлом году был завершен проект по системе жилищных отношений для повышения инвестиционной привлекательности сферы ЖКХ.