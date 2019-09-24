Арестован главврач 4-й горбольницы Алматы

«Суд прошел 22 сентября, ему инкриминируют статью 317, часть третью УК РК «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником», - сообщила супруга врача Дина Тезекбаева, уточнив, что он временно отстранен от работы на должности главного врача.

В Национальной медицинской ассоциации также подтвердили информацию о задержании Тезекбаева.

«Да, его задержали в воскресенье. Как только у нас будет информация, адвокат изучит материалы дела, и мы получим доступ к ним. Мы тогда будем решать, что делать», - сказала президент ассоциации Айжан Садыкова.

Другие подробности неизвестны.