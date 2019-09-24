Его подозревают в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей
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Арестован главврач 4-й горбольницы Алматы
Фото Айсулу Тойшибековой

В Алматы специализированный межрайонный следственный суд № 2 арестовал на 2 месяца главного врача городской клинической больницы № 4 Каната Тезекбаева, сообщает Sputnik Казахстан.

«Суд прошел 22 сентября, ему инкриминируют статью 317, часть третью УК РК «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником», - сообщила супруга врача Дина Тезекбаева, уточнив, что он временно отстранен от работы на должности главного врача.

В Национальной медицинской ассоциации также подтвердили информацию о задержании Тезекбаева.

«Да, его задержали в воскресенье. Как только у нас будет информация, адвокат изучит материалы дела, и мы получим доступ к ним. Мы тогда будем решать, что делать», - сказала президент ассоциации Айжан Садыкова.

Другие подробности неизвестны.

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