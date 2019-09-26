Токаев предложил создать центр устойчивого развития для стран ЦА и Афганистана

В своем выступлении он отметил, что цели устойчивого развития до 2030 года (ЦУР) предоставили человечеству четкую дорожную карту по достижению лучшего будущего, где все в равной степени получат возможность извлекать выгоду от социального, технологического и экономического прогресса. И учитывая влияние целей устойчивого развития на мировые процессы, глава государства высказал мнение о недопустимости переоценки успехов от реализации ЦУР только в отдельных категориях либо странах.

Токаев подчеркнул, что Казахстан разделяет всеобщую обеспокоенность отставанием международного сообщества от достижения целей устойчивого развития. Он заявил о необходимости принятия в предстоящем десятилетии решительных мер для обеспечения соответствующих результатов. Отметив активную вовлеченность Казахстана в достижение ЦУР на региональном и международном уровнях, предложил осуществить ряд мер. Во-первых, по мнению главы государства, необходимо обеспечить рациональное расходование финансовых ресурсов, выделяемых на цели ЦУР. Во-вторых, Токаев указал на важность целей Исламской организации по продовольственной безопасности, которые направлены на решение проблем опустынивания, обезлесения, эрозии, засоления, а также обеспечения социальной безопасности. Токаев надеется, что в ближайшем будущем все 57 государств-членов ОИС присоединятся к этой инициативе.

В качестве еще одной действенной меры президент назвал создание цунтра устойчивого развития для государств Центральной Азии и Афганистана, что, по его Токаева, ускорило бы реализацию ЦУР не только в Казахстане, но и остальных государствах Центральной Азии и Афганистане.

Говоря о Казахстане, президент отметил полное соответствие проводимой в стране экономической, социальной и экологической политики задачам ЦУР до 2030 года. Глава государства выразил уверенность в том, что наша страна сможет создать инклюзивное общество, обеспечить устойчивый экономический рост и чистую экологию, развить более эффективные и подотчетные институты. Он также акцентировал внимание на важности модернизации образовательной системы развития зеленой и цифровой экономики, инфраструктуры. Все эти направления, по его мнению, являются мощными движущими силами экономического процветания и прогресса всего человечества. Токаев подчеркнул, что 80% целей устойчивого развития интегрированы в стратегические программы нашей страны.

Между тем, как сообщает Акорда, в рамках визита в Нью-Йорк Токаев встретился с известным американским политологом, основателем и президентом исследовательской и консалтинговой компании Eurasia Group Яном Бреммером. Cобеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, обсудили современные тренды в технологическом развитии. Токаев пригласил Бреммера принять участие в работе международной дискуссионной площадки Astana Club.

Кроме того, глава государства встретился с президентом компании Goldman Sachs Дэвидом Соломоном. С ним обсуждались основные направления деятельности компании в Казахстане, в том числе в рамках сотрудничества с Международным финансовым центром «Астана». Касым-Жомарт Токаев выразил интерес к более тесному сотрудничеству с Goldman Sachs в реализации новых проектов в Казахстане, в частности, расширении спектра взаимодействия с МФЦА и содействии выходу казахстанских компаний на IPO.