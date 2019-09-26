Кристалина Георгиева возглавила МВФ

Новым директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) стала Кристалина Георгиева, пишут «Ведомости» . Она вступает в должность с 1 октября и пробудет на посту 5 лет – до 2024 года.

«Это огромная ответственность – быть у руля МВФ в то время, когда глобальный экономический рост продолжает разочаровывать, когда сохраняется торговая напряженность, а долг находится на исторически высоком уровне», - отметила Георгиева в своем обращении к исполнительному совету МВФ.

Она назвала первоочередной задачей помощь странам свести к минимуму риск кризисов и подготовиться к преодолению спадов. Однако не нужно упускать из виду и долгосрочную цель – поддержание разумной денежно-кредитной, налогово-бюджетной и структурной политики, подчеркнула Георгиева.

Напомним, ране занимавшая пост директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард должна была пробыть на этой должности до 2021 года, однако ее выдвинули на должность президента ЕЦБ.

Кристалина Георгиева родилась в Софии (Болгария) в 1953 году. Имеет кандидатскую степень по экономике и степень магистра по политэкономии и социологии Университета национальной и мировой экономики Софии, где в 1977-1991 гг. занимала должность доцента. С 1993 года она работала во Всемирном банке, с 2010 года – в Еврокомиссии. В 2017 году Георгиева вернулась во Всемирный банк на должность исполнительного директора.