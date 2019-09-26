Казахстан будет лидером в соглашении ОПЕК+, заявил генсек организации

Казахстан будет выполнять лидерскую роль в соглашении стран ОПЕК и не ОПЕК о сокращении добычи нефти, заявил генеральный секретарь организации Мохаммед Баркиндо в четверг в ходе пленарной сессии XII Евразийского форума KAZENERGY.

«Мы только что имели продуктивную встречу с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Я был заверен его превосходительством, что Казахстан будет выполнять лидерскую роль в декларации о кооперации между членами и не членами ОПЕК», - сказал Баркиндо.

Он отметил, что сегодня 24 добывающие страны стабилизировали нефтяной рынок на устойчивой основе. И заверил, что ОПЕК будет и дальше искать возможности совместной деятельности в области обеспечения стабильности глобального рынка нефти.

«За последние несколько месяцев глобальный нефтяной рынок был насыщен неопределенностью впоследствии торговых диспутов и последствий геополитического развития, - признал Баркиндо. – Данная неопределенность была также усугублена недавними нападениями на энергопоставки в Саудовской Аравии, самого крупного производителя в мире. Около 5-7 млн баррелей (нефти – V) были изъяты с рынка. Таким образом цена на нефть взлетела более чем на 7%. Это самая крупная волатильность, которую мы видели за последние 30 лет. И также 5-7 млн баррелей, утерянные буквально за одну минуту, это сама большая потеря за историю нефти».

По мнению Баркиндо, быстрый ответ от правительства королевства и национальной нефтяной компании восстановить производство «как можно скорее крайне важно для того, чтобы избежать такой расширенной волатильности».