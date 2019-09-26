Не доводить решение проблем граждан до центрального аппарата партии Nur Otan призвал Байбек

Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек на заседании комитета партийного контроля заявил о необходимости тесно взаимодействовать с общественной приемной партии и решать вопросы граждан на местах, а не доводить это до центрального аппарата.

«Следует обеспечить более тесное взаимодействие органов партийного контроля с общественной приемной. Здесь как раз-таки большой массив информации, который мы должны проанализировать, посмотреть и чтобы здесь публично была дана оценка. Как поручил председатель партии, общественные приемные должны стать единым окном помощи для граждан по принципу «здесь и сейчас», - подчеркнул Байбек.

Он отметил, что только с начала года в республиканскую общественную приемную поступило 143 тыс. обращений, и «порядка 47% поступающих жалоб касаются вопросов, которые должны решаться на местах председателями региональных и территориальных филиалов партии».

«Многое, конечно, в регионах решается, страна меняется, облик меняется. Говорить, что не решается, невозможно. Мы ездим, мы общаемся. Совершенно несравнимо, как это было в 1990-е и сейчас. Это другая страна, другие дороги, здания, школы, больницы, детские сады. Но есть отдельные вопросы, которые жители поднимают. И это можно рассмотреть. Если невозможно рассмотреть, надо объяснить, что да, сейчас денег в бюджете нет. Но на следующий год, через год… То есть человек должен понимать, когда этот вопрос решится. Или найти какие-то механизмы, как решать. Поэтому комитету нужно тесно взаимодействовать с общественной приемной и добиваться того, чтобы такие вопросы оперативно решались непосредственно на местах, а не доводились до центрального аппарата партии», - подчеркнул Байбек.

Он добавил, что надо выявлять системные проблемы и комплексно их решать. В перспективе, надеется первый зампред партии, снижение количества жалоб в республиканскую общественную приемную будет свидетельствовать об эффективной работе партии.

«Не рост, а снижение. Мы должны к этому прийти. Это не простая задача, жизнь меняется, и у каждого человека в жизни есть проблемы. Вся жизнь состоит из больших и маленьких проблем каждый день. И мы их все решаем, не жалуемся, они идут. Но все не стоит на месте. Сегодня требуются наиболее оперативные, четкие и быстрые решения вопросов», - заявил он.

По информации депутата мажилиса парламента Павла Казанцева, количество членов комитета партийного контроля увеличено на 5 человек – с 16 членов до 21. 17 членов комитета будут курировать закрепленные за ними регионы. Кроме этого, каждый член комитета закрепляется за конкретным направлением работы, их определено 3 – институциональные, инициативы и указания первого президента, предвыборная платформа партии.

«Баланс накопленного хорошего опыта работы сбалансирован новыми требованиями по перезагрузке партии. Мы постарались обновленный состав комитета сбалансировать депутатским корпусом, видными общественными деятелями, отраслевыми экспертами и аналитиками, представителями средств массовой информации и блогосферы», - уточнил он.