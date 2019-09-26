В Алматы задержанных будут перевозить в комфортных автозаках

13 новых специализированных внедорожников российского производства переданы в дежурные части районных отделов полиции Алматы для транспортировки задержанных и подозреваемых в совершении преступлений, сообщает Sputnik Казахстан .

По данным департамента полиции города, эти автомобили созданы с учетом того, что в них будут перевозить задержанных и следственно-арестованных.

«Это комфортные авто, они оснащены всем необходимым для обеспечения охраны правопорядка и бесперебойной работы следственно-оперативных групп. Отсек, в котором транспортируют задержанных и подозреваемых в преступлениях, имеет вентиляцию, а зимой отапливается», - сообщили в пресс-службе ДП.

В спецотсеке автозака установлена видеокамера для визуального наблюдения, а на передней панели – монитор для наблюдения, чтобы «члены следственно-оперативных групп, находящиеся в салоне, чувствовали себя в безопасности и могли видеть, что происходит с задержанными во время их транспортировки».

Такой же внедорожник передан в кинологическую службу департамента полиции Алматы.



