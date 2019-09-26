Ерлан Аукенов назначен вице-министром труда и соцзащиты населения

Постановлением правительства Ерлан Аукенов назначен вице-министром труда и социальной защиты населения. Ранее занимавшая этот пост Светлана Жакупова освобождена от должности по собственному желанию согласно поданному заявлению, сообщается на сайте премьер-министра.

Ерлану Аукенову 35 лет. Он выпускник Казахского национального университета им. Аль-Фараби, университета Bradford по программе «Болашак», Международной академии бизнеса, Лондонской школы экономики и политических наук. В различные годы работал в министерстве образования и науки, РОО «Молодежный Центр Лидер XXI века», ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана», АО «Национальный научно-технологический холдинг «Самғау», был замруководителя аппарата акима Восточно-Казахстанской области, госинспектором администрации президент, замакима Северо-Казахстанской области. С 2015 по 2019 годы занимал должность заместителя акима города Алматы, курировал вопросы социального благосостояния.