Но она может быть проведена только в исключительных случаях, постановил Конституционный суд
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В Италии разрешили эвтаназию
фото Жанары Каримовой

Конституционный суд Италии постановил, что помощь человеку в уходе из жизни не является преступлением, если этот человек испытывает «невыносимые страдания». Таким образом, в стране узаконили эвтаназию в исключительных случаях, сообщает Русская служба ВВС.

Как поясняется, суд вынес решение в связи со скандальной смертью диджея Fabo Фабиано Антониани, который прошел процедуру эвтаназии в швейцарской клинике в 2017 году. В 2014 году Антониани попал в автокатастрофу, после которой потерял зрение и способность двигать руками и ногами. Он говорил, что его состояние причиняет ему невероятные моральные и физические страдания, и пытался добиться права на эвтаназию в итальянской клинике, но ему это не удалось. Тогда он решил поехать в Швейцарию. В поездке диджея сопровождал активист и сторонник эвтаназии Марко Каппато. На активиста подали за это в миланский суд, который в свою очередь попросил Конституционный суд прояснить законы об эвтаназии. Каппато грозило 12 лет тюрьмы за подстрекательство к самоубийству. Но Конституционный суд постановил, что эвтаназия должна быть разрешена законом, но только в исключительных случаях, например, если пациент находится в крайне тяжелом неизлечимом состоянии, которое причиняет ему «невыносимые» физические и психологические страдания.

Решение Конституционного суда должен в ближайшее время обсудить итальянский парламент.

В Италии, где традиционно сильны позиции Римской католической церкви, добровольный уход Фабиано Антониани из жизни вызвал ожесточенные споры. Церковь считает эвтаназию равноценной самоубийству, которое запрещено религией.

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