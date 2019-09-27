Соглашение о поставках нефти в Беларусь может быть подписано до конца года – Минэнерго

Казахстан и Беларусь не подпишут соглашение о поставках нефти в октябре, однако до конца года документ может быть все же подписан, заявил журналистам в пятницу в кулуарах форума KAZENERGY вице-министр энергетики Асет Магауов. Он также отметил, что стороны обсуждают возможность поставок 3,5 млн тонн казахстанской нефти и нефтепродуктов.

«Белорусская сторона проявила интерес не только к поставке нефти, но и к поставке продуктов, возможных для переработки, таких как газойль, мазут. Суммарный объем порядка 3,5 млн тонн (по году – V) – это нефть и нефтепродукты. Я думаю, половина (из этого объема – V) была нефть, остальная часть – темные нефтепродукты, которые тоже как сырье для нефтепереработки», - сообщил Магауов.

Вице-министр отметил, что в данный момент в целом текст соглашения согласован между двумя отраслевыми министерствами и компанией «Белнефтехим». Остались только два вопроса. Первый касается обязательств белорусской стороны о том, что они не будут реэкспортировать в третьи страны казахстанские нефтепродукты.

«Но здесь, конечно, вопрос по механизму реализации данного обязательства. Потому что там же есть и российские нефтепродукты. Получается, как разделим? По одной трубе вся нефть придет, из одного завода выйдет. Но мы хотим, чтобы были хотя бы рамочные обязательства, а там дальше уже по механизму можно будет думать», - объяснил Магауов.

Второй вопрос касается вступления в силу соглашения. Отвечая на вопрос, насколько реально подписать соглашение в октябре, вице-министр отметил, что «будет сложновато», так как после согласования документа между министерствами двух стран необходимо еще пройти внутригосударственное согласование.

«Это во все заинтересованные госорганы – министерство национальной экономики, министерство торговли и интеграции, Минюст, МИД. И экспертизы – научно-правовую, лингвистическую и прочее», - пояснил он.

Тем не менее вице-министр энергетики считает, что до конца года соглашение все же будет подписано.

«Я не думаю, что (это вопрос – V) следующего (года – V). Но учитывая, что эти два вопроса еще не сняты, я думаю, в октябре мы не успеем подписать, потому что достаточно длительные процедуры внутреннего согласования. Я не знаю, как у белорусской стороны процесс согласования проходит. Я думаю, они тоже после выработки редакции должны пойти на согласование…. Можно сказать, что до конца года подпишем. Мы должны с белорусской стороной видео-конференцсвязь провести и постараться вопросы снять», - резюмировал он.

Ранее Магауов уже говорил, что текст двустороннего соглашения между министерством энергетики страны и белорусским государственным концерном «Белнефтехим» практически готов, осталась лишь «пара вопросов, по которым необходимо достичь консенсуса».