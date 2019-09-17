Соглашение о поставках нефти в Беларусь практически готово – Минэнерго

Казахстан планирует поставлять свою нефть в Беларусь, и текст соответствующего двустороннего соглашения между министерством энергетики страны и белорусским государственным концерном «Белнефтехим» практически готов, осталась лишь «пара вопросов, по которым необходимо достичь консенсуса», заявил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр энергетики Асет Магауов.

«Действительно, у нас идут активные обсуждения подписания двустороннего соглашения по продаже нефти и нефтепродуктов. Здесь надо отметить, что белорусскую сторону в первую очередь интересует сырье: нефти, газойли, мазут, то есть то сырье, которое можно будет перерабатывать на белорусских НПЗ. Готовые продукты в виде бензина или дизтоплива, авиакеросина их не интересуют», - рассказал Магауов.

Он также сообщил, что базовый текст соглашения на уровне двух отраслевых министерств, со стороны Казахстана – это министерство энергетики, со стороны Беларуси – государственный концерн «Белнефтехим», «практически отработан».

«Очень активно мы проводили в течение июля-августа переговоры в виде конференц-связи. Осталась пара открытых вопросов, по которым нам надо будет достичь консенсуса. После этого, я думаю, можно будет уже перейти на внутригосударственное согласование с другими госорганами – министерством юстиции, министерством иностранных дел и другими», - резюмировал вице-министр.

В мае президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что страна ведет переговоры с Казахстаном по поставкам нефти. В июле министр энергетики Казахстана сообщал, что двустороннее соглашение с белорусской стороной прорабатывается, идут переговоры.