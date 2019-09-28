Ему было 85 лет
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Умер режиссер Марк Захаров
Фото kp.ru

Художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве в возрасте 85 лет. О смерти режиссера сообщил руководитель Ленкома Марк Варшавер, передает ВВС.

"Страшная катастрофа. Два часа назад в больнице в результате повторного воспаления легких скончался Марк Анатольевич Захаров", - цитирует Варшавера РИА Новости.

Дата прощания с режиссером пока не назначена.

Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. Окончил актерский факультет ГИТИСа, а в 1973-м стал главным режиссером театра имени Ленинского комсомола.

За 56-летнюю режиссерскую карьеру Марк Захаров поставил 49 спектаклей, из них 38 в Ленкоме.

С 1976-го по 1984 год Марк Захаров снял семь кинокартин, в том числе "12 стульев" с Андреем Мироновым и Анатолием Папановым, "Обыкновенное чудо", "Формула любви" и "Тот самый Мюнхгаузен".

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